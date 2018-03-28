В Тарусе ликвидируют крупную свалку после жалоб жителей в прокуратуру

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Прокуратура выявила и обязала ликвидировать крупную несанкционированную свалку на территории завода "Строительная керамика" в Тарусе (Калужская область), на резкий запах от которой жаловались местные жители, сообщили ТАСС в прокуроре Тарусского района.

"На территории ООО "Строительная керамика" выявлена несанкционированная свалка ТБО, класс опасности которых не определен. По словам собственника, на ликвидацию свалки потребуется в течение двух-трех недель вывозить по восемь мусоровозов в день", - уточнили в прокуратуре.

В отношении генерального директора, а также юридического лица компании вынесли постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренным ст. 8.2 ("Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами"), проводится проверка, по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело.

"По факту складирования отходов на территории указанного предприятия прокуратурой также подготовлены представления генеральному директору предприятия и главе администрации города об устранении нарушений экологического законодательства", - сообщили в прокуратуре Калужской области.

Как уточнили в прокуратуре, проверку размещения отходов проводили после обращения местных жителей, которые неоднократно заявляли о том, что неизвестные свозят мусор на территорию предприятия. В интернете под петицией с требованием закрыть свалку и жалобами на то, что "в нескольких сотнях метров от предприятия при температуре минус 10 градусов уже ощущается стойкий запах помойки" на данный момент подписались около 6,5 тыс. человек. Инициативная группа граждан встречалась с главой администрации Тарусы, кроме того, местные жители проводили акции против незаконного скопления мусора на территории предприятия.

Как уточнили ТАСС в региональном отделении ОНФ, в ближайшее время общественники также планируют выехать в Тарусу и изучить ситуацию на месте.