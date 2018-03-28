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Заксобрание Петербурга предлагает оборудовать датчиками утечки все жилые дома с газом

Общество
28 марта, 15:56 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 28, марта. /ТАСС

Депутаты полагают, что оснащение многоквартирных домов специальными устройствами минимизирует возникновение аварийных ситуаций

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Депутаты Заксобрания Петербурга выступили с законодательной инициативой о внесении поправок в технический регламент, обязывающих оборудовать газоанализаторами все жилые дома с газом в стране. Инициативу, одобренную во втором чтении, передадут на рассмотрение в Госдуму, сообщил в среду журналистам председатель городского парламента Вячеслав Макаров.

По мнению депутатов, эта законодательная норма послужит предотвращению чрезвычайных происшествий, связанных с утечками газа в жилых домах.

"Мы не первый год занимаемся этой проблемой и [выступаем] за то, чтоб оснащение датчиками было сделано и в старых домах, но не за счет жителей. Должна быть государственная программа, которая бы учитывала наличие льготных категорий среди жителей домов", - сказал Макаров. Он не назвал возможную стоимость этого проекта.

Как отметила заместитель председателя фракции КПРФ в петербургском парламенте Ирина Иванова, для обеспечения безопасности достаточно общедомовых датчиков, которые фиксируют неправильное функционирование газа в системе. "Такие разработки в Петербурге есть, в отличие от тех, которые необходимо устанавливать в каждой квартире", - сказала она. Иванова предложила производить установку оборудования за счет коммунальных платежей, где есть соответствующая строка о газовом оборудовании.

По мнению одного из разработчиков инициативы Дениса Четырбока, оснащение многоквартирных домов датчиками повысит безопасность пользования бытовым газом и минимизирует возникновение аварийных ситуаций, которые в последнее время участились в разных регионах, в том числе в Петербурге.

Как сообщалось ранее, 13 марта в квартире на восьмом этаже дома по проспекту Народного ополчения в Красносельском районе Петербурга произошел взрыв. Источник в экстренных службах города рассказал, что причиной взрыва стала утечка из открытой конфорка в одной из квартир. Жильцы некоторых пострадавших квартир до сих пор не могут вернуться домой из-за ремонтных работ. В феврале в Приморском районе также произошел взрыв газового баллона при производстве ремонтных работ в жилом доме.

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