В Подольске завершили строительство центра реабилитации бездомных животных

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Строительство многофункционального центра реабилитации бездомных животных "Юна" площадью 1,5 тыс. квадратных метров завершили вблизи деревни Кутьино в подмосковном Подольске. Об этом сообщил министр строительного комплекса Московской области Максим Фомин.

"Благотворительному фонду "Абсолют - помощь", как застройщику объекта, областным минстроем выдано разрешение на ввод в эксплуатацию", - приводятся его слова в сообщении минстроя региона.

В пресс-службе министерства ТАСС пояснили, что ведомство впервые ввело в эксплуатацию объект с таким видом назначения как центр реабилитации бездомных животных, подобные учреждения в Подмосковье ранее по специальному проекту не строили.

Для собак в центре возвели вольеры с внутренними и наружными отделениями и площадки для выгула. Для кошек предусмотрены теплые вольеры. В центре также есть ветеринарная клиника, карантинное отделение и открытый манеж для проведения мероприятий с участием животных.

В минстрое отмечают, что на реабилитации в центре смогут находиться 180 животных, пропускная способность ветеринарной клиники составит 50 животных в день. Финансировал строительство инвестор, открыть центр планируют весной 2018 года.