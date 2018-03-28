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Глава Адыгеи отметил спад числа обращений к уполномоченному по правам человека в регионе

Общество
28 марта, 16:15 UTC+3 АДЫГЕЯ АДЫГЕЯ 28, марта. /ТАСС

По словам Марата Кумпилова, власти решают вопросы помощи обманутым дольщикам, сохранения природных ресурсов и восстановления лесов

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Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

АДЫГЕЯ, 28 марта. /ТАСС/. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил снижение числа обращений к уполномоченному по правам человека с момента создания в регионе Совета по развитию гражданского общества и правам человека в 2015 году. Об этом ТАСС сообщили в региональном правительстве.

"Мы усилили взаимодействие с общественными организациями, гражданами с активной жизненной позицией, которые готовы нам помогать в решении ряда вопросов. Одним из основных результатов этой работы является снижение числа обращений к уполномоченному по правам человека Анатолию Осокину", - заявил Кумпилов на встрече с председателем Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаилом Федотовым.

Федотов подчеркнул важность поддержания положительной динамики развития гражданского общества. "Это касается вопросов в сфере здравоохранения, экологии, переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Важно также использовать инициативу граждан для продвижения инновационных идей, к примеру, в экономии энергоресурсов", - отметил он.

Глава Адыгеи назвал ряд проектов, реализуемых в республике в этом направлении. В частности, строительство ветропарков и солнечных электростанций. "Решаются вопросы помощи обманутым дольщикам, сохранения природных ресурсов, восстановления лесов, очистки лесополос, берегоукрепления", - добавил он.

В Адыгее региональный Совет по развитию гражданского общества и правам человека создали в 2015 году с целью совершенствования государственной политики в области обеспечения прав и свобод человека, а также создания благоприятных условий для развития гражданского общества.

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