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Депутаты попросят Минстрой запретить размещение детских зон в ТЦ выше второго этажа

Общество
28 марта, 16:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Также парламентарии обратились в министерство с просьбой проверить соблюдение правил безопасности в торгово-развлекательных комплексах и предоставить результаты этих проверок

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Единая Россия" Евгений Ревенко, Дмитрий Сазонов и Юрий Швыткин направят в четверг запрос в Министерство строительства и ЖКХ РФ с просьбой запретить размещение детских игровых зон и кинотеатров выше второго этажа в торгово-развлекательных комплексах. Об этом в среду Ревенко рассказал ТАСС.

По его словам, согласно строительным нормам и правилам, утвержденным приказом Министерства регионального развития и Министерством строительства и ЖКХ, "в торгово-развлекательных комплексах детские игровые зоны следует размещать не выше второго этажа и не далее 20 м от эвакуационного выхода".

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"У нас происходит массовое нарушение этого приказа", - заявил депутат, отметив, что владельцы торговых центров пользуются лазейками, существующими в законодательстве. "Практически все ТЦ умудряются отнести себя к "уникальным объектам". Это понятие дает право на отдельные и специальные требования, которые позволяют уходить от этого базового условия", - пояснил парламентарий.

"Завтра мы намерены направить обращение главе Минстроя, в котором потребовать прикрыть все лазейки, которые позволяют размещать детские игровые зоны и кинотеатры выше, чем на втором этаже", - сообщил Ревенко. Кроме того, парламентарии попросят Минстрой проверить соблюдение правил безопасности в торгово-развлекательных комплексах и предоставить результаты этих проверок.

Ревенко обратил внимание, что в тех случаях, когда развлекательные зоны создаются на верхних этажах торговых центров, "необходимо сооружать внешние пожарные лестницы и существенно расширять пожарные коридоры", однако не все владельцы ТРК соблюдают эти условия.

Пожар, который произошел в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове 25 марта, унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Опознаны тела 27 погибших. В результате пожара пострадали 76 человек, в том числе 27 детей. Без вести пропавших при пожаре, по данным замглавы МЧС Владлена Аксенова, нет.

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