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Пучков потребовал взять на контроль выплаты компенсаций пострадавшим при пожаре в Кемерове

Общество
28 марта, 16:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Глава МЧС напомнил, что семьи погибших получат из федерального бюджета по 1 млн рублей

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал взять на контроль выплаты компенсаций пострадавшим и семьям погибших в пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Ставьте на жесткий контроль выплаты из федерального бюджета семьям погибших, а также компенсаций за причиненный ущерб здоровью", - сказал он в ходе рабочей группы правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Он напомнил, что семьи погибших получат из федерального бюджета по 1 млн рублей. Выплаты также будут осуществлять и из регионального бюджета.

В пожаре, который произошел 25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, погибли 64 человек, в том числе 41 ребенок, пострадали еще 76 человек. Президент РФ объявил 28 марта днем общенационального траура.

Ранее правительство РФ сообщило о выделении 76 млн рублей на выплату единовременного пособия гражданам, пострадавшим в результате пожара в торгово-развлекательном центре. Согласно распоряжению, членам семей погибших будут выплачивать единовременное пособие в размере 1 млн рублей на каждого погибшего. Получившие в результате пожара вред здоровью получат единовременное пособие в размере от 200 тыс. до 400 тыс. рублей.

Кроме того, совладелец сгоревшего ТЦ перевел по 3 млн рублей за каждого погибшего на открытый администрацией Кемеровской области бюджетный счет.

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