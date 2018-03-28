Митрополит Иларион: священники должны быть рядом с пострадавшими в результате ЧП

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Священнослужители должны оказывать помощь пострадавшим и потерявшим близких в результате чрезвычайных происшествий. Об этом сказал в среду в эфире телеканалу "Россия 24" председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Очень важно, чтобы священнослужители всегда в таких случаях оказывались на месте происшествия", - сказал он, комментируя трагедию в Кемерове, отметив, что "сейчас это так и происходит".

Митрополит рассказал, в чем заключается помощь священника в критической ситуации. "Священники там (рядом с пострадавшими людьми - прим. ТАСС) находятся не для того, чтобы говорить банальности и слова утешения. Священники там находятся для того, чтобы быть рядом. Первое. чем может помочь церковь - это молитва, потому что в молитве нуждается всякий человек, даже если он этого не осознает", - отметил он, подчеркнув, что священники не оказывают психотерапевтическую помощь, но имеют "другие способы, много способов помогать людям".

Пожар произошел в Кемерове 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, опознали 27 погибших. Всего в результате пожара пострадали 76 человек, в том числе 27 детей. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем общенационального траура в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове.