Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.03:
$ 57.56
€ 71.33
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Митрополит Иларион: священники должны быть рядом с пострадавшими в результате ЧП

Общество
28 марта, 17:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата отметил, что священнослужители имеют "много способов помогать людям"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Священнослужители должны оказывать помощь пострадавшим и потерявшим близких в результате чрезвычайных происшествий. Об этом сказал в среду в эфире телеканалу "Россия 24" председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Галерея
18 фото

Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Очень важно, чтобы священнослужители всегда в таких случаях оказывались на месте происшествия", - сказал он, комментируя трагедию в Кемерове, отметив, что "сейчас это так и происходит".

Митрополит рассказал, в чем заключается помощь священника в критической ситуации. "Священники там (рядом с пострадавшими людьми - прим. ТАСС) находятся не для того, чтобы говорить банальности и слова утешения. Священники там находятся для того, чтобы быть рядом. Первое. чем может помочь церковь - это молитва, потому что в молитве нуждается всякий человек, даже если он этого не осознает", - отметил он, подчеркнув, что священники не оказывают психотерапевтическую помощь, но имеют "другие способы, много способов помогать людям".

Пожар произошел в Кемерове 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, опознали 27 погибших. Всего в результате пожара пострадали 76 человек, в том числе 27 детей. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем общенационального траура в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МЧС рекомендует москвичам сократить время пребывания на открытом воздухе в среду вечером
2
Площадь пожара в автоцентре Hyundai в Петербурге увеличилась до 500 кв. м
3
Знаменитые песни из кино, которые исполнил Олег Анофриев
4
Источник: замгубернатора Кемеровской области Алексея Зеленина сняли с должности
5
Охранник кемеровского ТЦ заявил, что кнопка пожарной сигнализации была неисправна
6
СМИ: Лондон предоставил союзникам "невиданное количество разведданных" по Солсбери
7
Пожарную систему в ТЦ "Зимняя вишня" монтировал повар-кондитер
Темы дня
Новости партнеров