Власти Липецкой области сообщают, что почти 100% граждан удовлетворены работой МФЦ

ЛИПЕЦК, 28 марта. /ТАСС/. Жители Липецкой области удовлетворены качеством предоставления услуг в региональных многофункциональных центрах (МФЦ). По данным рейтинга Минэкономразвития, уровень удовлетворенности граждан составляет более 98%, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона.

"Минэкономразвития РФ опубликовало итоги ежеквартального рейтинга организации предоставления госуслуг по принципу "одного окна". Уровень удовлетворенности граждан работой МФЦ в Липецкой области - свыше 98%", - сообщили в пресс-службе администрации. Сегодня региональные центры "Мои документы" оказывают более 300 государственных, муниципальных и сопутствующих услуг. Наиболее популярными являются услуги Росреестра и Кадастровой палаты.

"Совершенствование системы оказания госуслуг позволяет жителям региона реализовать свой запрос без времебюрократических проволочек через единый центр и в удобном формате. Поэтому сделать более доступными самые востребованные у граждан услуги - одна из приоритетных задач органов власти", - подчеркивает глава администрации Липецкой области Олег Королев.

МФЦ - российская организация, уполномоченная на организацию предоставления государственных муниципальных услуг по принципу "одного окна". Первые центры появились в 2007 году, с 2013 года центры функционируют под брендом "Мои документы".