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В ЛДПР предложили Медведеву создать министерство демографии

Общество
28 марта, 18:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

По мнению Ярослава Нилова, одним из шагов на пути улучшения демографической ситуации является "корректировка системы социального страхования"

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Депутаты от фракции ЛДПР на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым предложили создать министерство, которое занималось бы вопросами демографической политики. Об этом в среду сообщила пресс-служба фракции со ссылкой на главу думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

На встрече либерал-демократов с Медведевым, прошедшей в преддверии запланированного на 11 апреля отчета премьер-министра о работе правительства по итогам 2017 года, Нилов напомнил о важности решения демографической проблемы, актуальность которой была обозначена и президентом РФ Владимиром Путиным. "Сегодня в очередной раз обсудили комплекс первоочередных мер для решения этих задач. Например, было озвучено предложение создать отдельное министерство по демографии", - заявил Нилов.

По словам парламентария, одним из шагов на пути улучшения демографической ситуации является "корректировка системы социального страхования". "Ежемесячные выплаты из Фонда социального страхования по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет нужно повысить с нынешних 40% от взносооблагаемого заработка", - считает глава думского комитета. "Для детей от полутора до трех лет - обязательно предусмотреть или ясли, или компенсацию услуг няни, или продление выплат. Нынешние 50 рублей в месяц - издевательство и анахронизм", - подчеркнул он.

По мнению либерал-демократов, принцип адресности является ключевым при распределении средств по регионам в рамках стимулирования рождаемости. Так, уверены в ЛДПР, финансирование субъектов РФ должно зависеть от объективной необходимости. "Для этого было предложено разработать для субъектов "демографический паспорт региона". В нем оцениваются объективные, субъективные и внешние причины существующих демографических проблем", - заявил Нилов. Он пояснил, что наличие такого паспорта будет способствовать более наглядному и точному определению масштаба и глубины проблемы.

"Озвученные предложения частично нашли поддержку в правительстве. Не исключаю, что уже в ближайшее время можно ожидать определенных изменений и совершенствования действующего законодательства", - заключил Нилов.

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