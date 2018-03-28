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Действие регионального маткапитала в Архангельской области продлили до 2021 года

Общество
28 марта, 18:28 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 28, марта. /ТАСС

Размер выплат в регионе составляет 50 тыс. рублей

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© Руслан Шамуков/ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 28 марта. /ТАСС/. Действие регионального материнского капитала в Архангельской области продлили до 2021 года, соответствующие поправки в областной закон "О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области" в среду внесли на сессии депутаты Архангельского областного Собрания.

"Действие регионального материнского капитала продлено до 31 декабря 2021 года - это логичное решение в свете того, что было принято решение о продлении федерального материнского капитала. На нашем уровне губернатор вышел с инициативой, и она была безоговорочно поддержана", - сказал ТАСС председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по здравоохранению и социальной политике Сергей Эммануилов.

Региональный материнский капитал семьям за третьего или последующего ребенка ввели в Архангельской области с 1 января 2012 года. Он составляет 50 тыс. рублей. С января 2014 года его стали получать и приемные родители. В 2016 году действие материнского капитала продлили до конца 2018 года.

В 2017 году региональный материнский капитал выплатили 1865 многодетным семьям. В 2018 году на эти цели в областном бюджете заложили около 98 млн рублей. По состоянию на 1 января 2018 года, в области 9884 многодетных семьи. По сравнению с 2011 годом, этот показатель увеличился на 60%.

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