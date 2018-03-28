Федотов считает, что нет оснований принимать закон о саморегулировании СМИ

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов не видит смысла в разработке и принятии закона о саморегулировании СМИ.

"Проект закона о саморегулировании СМИ уже разрабатывался и увенчался полным фиаско, потому что данная сфера может распространяться на журналистов, а не на редакции. А механизм саморегулирования среди журналистов уже существует", - сказал Федотов в среду ТАСС, комментируя инициативу депутата Госдумы Евгения Федорова.

Глава СПЧ напомнил, что институт саморегулирования действует с 1998 года. "Напомню, что с 1998 года в стране существует Большое жюри Союза журналистов России, а с 2005 года действует и общественная коллегия по жалобам на прессу. Она рассматривает ежегодно десятки жалоб, в ее состав входят 50 человек - представители разных слоев общества, и нет никаких оснований задействовать столь жесткий механизм, как закон", - заключил Федотов.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров сообщил Федеральному агентству новостей, что в Госдуму внесут обновленный законопроект "О саморегулировании СМИ". Парламентарий пояснил, что трагедия в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове "высветила проблемы с ответственностью массмедиа". Федоров утверждает, что СМИ распространяли недостоверную информацию о случившемся.