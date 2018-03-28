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Рекомендация МЧС сократить пребывание на улице в среду вечером в Москве дана ошибочно

Общество
28 марта, 18:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

В ведомстве уточнили, что текущий прогноз погоды не является поводом для экстренного предупреждения

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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Предупреждение москвичам о необходимости сокращения в среду вечером времени пребывания на открытом воздухе размещено столичным управлением МЧС РФ по ошибке, сообщили в пресс-службе столичного главка.

"Информация о неблагоприятных погодных явлениях ошибочно была размещена в разделе "Экстренные предупреждения", - сказал сотрудник пресс-службы. Он отметил, что в столице, согласно прогнозу Росгидромета, действительно ожидается безветренная погода, однако такой прогноз не является поводом для объявления экстренного предупреждения.

Как сообщили ранее в Главном управлении МЧС по Москве, с 18:00 мск 28 марта до 10:00 мск 29 марта в Москве и Подмосковье ожидаются неблагоприятные для рассеивания вредных примесей метеорологические условия, в связи с чем управление рекомендовало по возможности минимизировать время пребывания на открытом воздухе, а находясь дома, закрывать окна и форточки.

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