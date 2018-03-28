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Российский Красный Крест собрал 30 млн рублей в помощь пострадавшим в Кемерове

Общество
28 марта, 18:55 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 28, марта. /ТАСС

Сбор средств организация начала 26 марта

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КРАСНОДАР, 28 марта. /ТАСС/. Около 30 млн рублей поступило за сутки на счет Российского Красного Креста для помощи пострадавшим в результате пожара Кемерове, сообщила в среду председатель организации Раиса Лукутцова.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Позавчера мы объявили сбор средств для пострадавших в Кемерово и за сутки собрали 30 млн [рублей]", - сказала она на проходящем в Краснодаре заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Как пояснили ТАСС в краснодарском региональном отделении Российского Красного Креста, для сбора средств указан номер кемеровского подразделения, деньги переводятся напрямую туда.

Сбор средств пострадавшим в Кемерове Российский Красный Крест начал 26 марта, за первый час перечислили около 100 тыс. рублей.

Пожар в Кемерове произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали 76 человек, в том числе 27 детей. Среда, 28 марта, в России объявлена днем общенационального траура.

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Краснодарский край Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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