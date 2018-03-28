Российский Красный Крест собрал 30 млн рублей в помощь пострадавшим в Кемерове

КРАСНОДАР, 28 марта. /ТАСС/. Около 30 млн рублей поступило за сутки на счет Российского Красного Креста для помощи пострадавшим в результате пожара Кемерове, сообщила в среду председатель организации Раиса Лукутцова.

"Позавчера мы объявили сбор средств для пострадавших в Кемерово и за сутки собрали 30 млн [рублей]", - сказала она на проходящем в Краснодаре заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Как пояснили ТАСС в краснодарском региональном отделении Российского Красного Креста, для сбора средств указан номер кемеровского подразделения, деньги переводятся напрямую туда.

Сбор средств пострадавшим в Кемерове Российский Красный Крест начал 26 марта, за первый час перечислили около 100 тыс. рублей.

Пожар в Кемерове произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали 76 человек, в том числе 27 детей. Среда, 28 марта, в России объявлена днем общенационального траура.