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Власти Коломны готовы вести диалог с активистами по поводу местной свалки

Общество
28 марта, 19:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

В субботу люди не пустили на полигон транспорт, который ехал с немуниципальным мусором, рассказал глава городского округа Денис Лебедев

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Глава городского округа Коломна Денис Лебедев (слева)

Глава городского округа Коломна Денис Лебедев (слева)

© Официальный сайт Администрации Коломенского городского округа

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Администрация Коломны Московской области готова вести переговоры с активистами по поводу работы местной свалки "Воловичи", сообщил ТАСС глава городского округа Коломна Денис Лебедев.

"Мы встречались, находимся с ними [активистами] в режиме постоянного диалога, ведем с ними работу. Сейчас совместно с министерством имущественных отношений, министерством экологии и природопользования [Подмосковья] проработан план, по которому предусматривается дегазация полигона. Это все прописано, уже ведутся проектно-изыскательские работы", - сказал он.

По его словам, к концу 2018 года на свалке станет возможно очищать на месте фильтрат - опасную жидкость, образующуюся при гниении отходов. К июлю 2018 года власти рассчитывает запустить систему принудительной дегазации полигона, ее возведение будет стоить примерно 200 млн рублей. Лебедев добавил, что местные жители с субботы начали препятствовать проезду мусоровозов на "Воловичи". В среду акция переросла в несанкционированное собрание, на место прибыла полиция.

"Запросов по этой акции не было никаких. Люди вышли в субботу, не пустили на полигон транспорт, который ехал с мусором немуниципальным. Задержаны были 23 мусоровоза. Их [люди] отпустили в понедельник", - прокомментировал он. По его словам, участники акции привезли с собой дрова и биотуалет, некоторые пришли на акцию с детьми. По словам Лебедева, полиция задержала двух участников.

По его словам, основное требование активистов - пускать на "Воловичи" только мусор из муниципалитета. Лебедев отметил, что такое решение находится в компетенции минэкологии Подмосковья.

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