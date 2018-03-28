Главой московского главка Росгвардии назначен Михаил Воробьев

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении полковника Михаила Воробьева начальником Главного управления Росгвардии по Москве. Об этом в среду сообщается на сайте ведомства.

"Указом президента Российской Федерации начальником Главного управления Росгвардии по Москве назначен полковник Михаил Воробьев, ранее возглавлявший управление Росгвардии по Волгоградской области", - говорится в сообщении.

Воробьев возглавлял УВД Одинцовского района ГУВД Московской области, а затем межмуниципальное управление МВД России "Одинцовское" Московской области, добавили в ведомстве. После окончания Академии управления МВД России Воробьев перешел на службу в Росгвардию.