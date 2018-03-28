Росгвардия не участвует в охране порядка около ТБО "Воловичи" в Коломне

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Росгвардия не обеспечивает правопорядок у полигона твердых бытовых отходов (ТБО) "Воловичи" в Коломне, сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального округа войск национальной гвардии.

"Сотрудники и военнослужащие Росгвардии там (у полигона в Коломне) никаких задач не выполняют, соответственно, никаких задержаний не производят", - сказал собеседник агентства.

Ранее некоторые СМИ распространили информацию о том, что якобы ОМОН начал задержание жителей Коломны на акции у полигона "Воловичи".

Ранее глава городского округа Коломна Денис Лебедев сообщил ТАСС, что горадминистрация готова вести переговоры с активистами по поводу работы местной свалки "Воловичи". По его словам, "сейчас совместно с министерством имущественных отношений, министерством экологии и природопользования [Подмосковья] проработан план, по которому предусматривается дегазация полигона". "Это все прописано, уже ведутся проектно-изыскательские работы", - добавил он. К концу года на свалке станет возможно очищать на месте фильтрат - опасную жидкость, образующуюся при гниении отходов, в к июлю власти рассчитывает запустить систему принудительной дегазации полигона, ее возведение будет стоить примерно 200 млн рублей.

Лебедев добавил, что местные жители с субботы начали препятствовать проезду грузовиков на "Воловичи". В среду акция переросла в несанкционированное собрание, на место прибыла полиция, которая, по словам Лебедева, задержала двух участников.