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Проект о правовой охране образцов одежды российских дизайнеров внесен в Госдуму

Общество
28 марта, 20:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

По мнению депутата Натальи Костенко, благоприятный режим охраны дизайна товаров "позволит стимулировать творческую активность российских дизайнеров и упростит выход на рынок молодых специалистов"

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Депутат Госдумы Наталья Костенко ("Единая Россия") внесла в среду на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, вводящий механизм правовой охраны промышленных образцов одежды российских дизайнеров. Проект закона размещен в думской электронной базе данных.

Как отмечает депутат, в условиях острой конкуренции между производителями (как российскими, так и зарубежными) защита отечественных дизайнеров, способных создавать оригинальные и творческие модели, от копирований и заимствований их работы, должна являться приоритетным направлением в поддержке и развитии отрасли легкой промышленности. Она поясняет, что режим охраны дизайна одежды, обуви и аксессуаров "должен учитывать такие особенности изделия, как непродолжительный цикл жизни одежды на рынке в качестве товара, ее ориентированность на модные тенденции, потребности покупателей". Однако, обращает внимание парламентарий, данная сфера остается без должной правовой защиты, поскольку "существующие механизмы патентно-правовой охраны дизайнерских решений, не применимы к дизайну одежды, обуви и аксессуаров ввиду достаточно длительных сроков регистрации промышленных образцов".

В этой связи Костенко предлагает усовершенствовать механизм патентования промышленных образцов, который будет заключаться в "предоставлении временной правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности в сфере дизайна".

"В настоящем законопроекте предлагается решить вопрос о временной правовой охране промышленных образцов с момента публикации сведений о заявке в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатента)", - указывает разработчик, подчеркивая, что такая публикация должна будет осуществляться лишь по ходатайству заявителя.

По мнению депутата, благоприятный режим охраны дизайна товаров "позволит стимулировать творческую активность российских дизайнеров и упростит выход на рынок молодых специалистов".

Автор инициативы предлагает установить, что, в случае принятия, закон вступит в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

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