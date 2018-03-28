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СМИ: руководство Сирии выразило соболезнования в связи с трагедией в Кемерове

Общество
28 марта, 21:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Министр в канцелярии президента Мансур Фадлалла Аззам оставил запись в книге соболезнований

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ТАСС, 28 марта. Министр в канцелярии президента Сирии Башара Асада Мансур Фадлалла Аззам посетил посольство России в Дамаске и выразил соболезнования президенту РФ Владимиру Путину, послу России в Сирии Александру Кинщаку, российскому народу в связи с жертвами в результате пожара в торговом центре в городе Кемерове. Об этом сообщило в среду агентство SANA.

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По его сведениям, Аззам прибыл в посольство по поручению Асада. Министр оставил запись в книге соболезнований, где выразил от имени президента Сирии искренние соболезнования президенту Путину, дружественному российскому народу и семьям погибших, пожелал им терпения, а пострадавшим выздоровления.

Кроме того, как передает SANA, в свою очередь, премьер-министр Сирии Имад Хамис также выразил от всего правительства арабской республики глубочайшие и искренние соболезнования в связи со случившимся.

25 марта в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел пожар. По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Всего в результате пожара пострадали 76 человек, в том числе 27 детей. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем общенационального траура.

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