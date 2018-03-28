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Глава комиссии ОП РФ подчеркнула, что в РФ зарегистрировано уже больше 100 социальных НКО

Общество
28 марта, 20:50 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 28, марта. /ТАСС

Елена Тополева-Солдунова отметила, что количество таких НКО увеличилось благодаря устранению "самого большого барьера"

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АСТРАХАНЬ, 28 марта. /ТАСС/. Количество официально зарегистрированных в России некоммерческих организаций (НКО), которые являются исполнителями общественно полезных услуг, превысило 100, и их регистрация будет продолжаться, уверена председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию социального сектора и социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова.

"Количество социально ориентированных НКО на сегодняшний день перевалило за 100. Они совершенно из разных регионов, и, скорее всего, их будет становиться все больше", - сказала Топодева-Солдунова ТАСС в кулуарах форума "Сообщество".

Она отметила, что количество таких НКО увеличилось благодаря устранению "самого большого барьера". "Раньше было очень сложно получить заключение о надлежащем качестве оказываемых услуг, потому что все НКО должны были получать эти заключения в федеральных министерствах и ведомствах, - пояснила она. - Сейчас организации, которые работают в более чем 50 регионах нашей страны, по-прежнему получают заключения на федеральном уровне, а те, кто представлен в меньшем количестве субъектов, получают [заключения] на региональном уровне, что проще".

О форуме

Программа форума "Сообщество", который проходит в Астрахани, рассчитана на два дня: пройдут дискуссионные экспертные сессии и мастер-классы. В мероприятиях ожидается участие более 60 экспертов, в целом количество участников превысит 1200 человек.

Форумы гражданских активистов "Сообщество" традиционно проводятся Общественной палатой во всех федеральных округах в течение года. За три прошедших года форум "Сообщество" собрал 23 тыс. участников и 2 тыс. волонтеров. В этом году форумы пройдут в Уфе (24-25 апреля), Ханты-Мансийске (30-31 мая), Томске (20-21 июня), Туле (18-19 июля), Калининграде (4-5 сентября), Южно-Сахалинске (26-27 сентября). Завершится цикл итоговым форумом в Москве 2-3 ноября.

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