Лукашенко выразил соболезнования Путину в связи с трагедией в Кемерове

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко, в котором лидер Белоруссии выразил соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове. Об этом сообщила в среду пресс-служба Кремля.

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"По инициативе белорусской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко. Глава Белоруссии выразил самые глубокие соболезнования в связи с трагическими событиями в Кемерове - белорусский народ скорбит вместе с братским российским народом. В знак солидарности в республике сегодня приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, Путин поблагодарил за этот искренний жест поддержки.

В свою очередь, в пресс-службе белорусского лидера сообщили, что Лукашенко в разговоре с Путиным подчеркнул, что в Белоруссии так же остро переживают боль утраты и тот факт, что большинство погибших на пожаре - дети.

Лукашенко поручил в знак скорби и солидарности с Россией, где 28 марта объявлен общенациональный траур в связи с трагедией в Кемерове, приспустить в среду госфлаги и отменить развлекательные программы в телеэфире. Белорусы продолжают приносить цветы, мягкие игрушки и зажигать свечи возле здания посольства России в Минске, в православных и католических церквях проходят панихиды по погибшим.

25 марта в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел пожар. По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Всего в результате пожара пострадали 76 человек, в том числе 27 детей. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем общенационального траура.