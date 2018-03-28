В день траура прошли первые похороны погибших при пожаре в Кемерове и аресты подозреваемых

КЕМЕРОВО, 28 марта. /ТАСС/. Похороны 22 из 64 погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове прошли в день общенационального траура, объявленного президентом России Владимиров Путиным. В среду же кемеровским судом принято решение об аресте на два месяца всех пяти фигурантов уголовного дела. Расследование причин пожара продолжается. Как сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, экспертизы по делу о пожаре могут занять четыре-пять месяцев.

На данный момент опознали 27 погибших при пожаре, троих их них доставили в Томск, одного в Красноярск. Для того, чтобы установить личности остальных, необходима генетическая экспертиза, которая может продлиться не меньше 21 дня, заявила в среду глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

Как сообщил ТАСС замглавы МЧС Владлен Аксенов, без вести пропавших при пожаре в ТЦ в Кемерове на данный момент нет. Власти Кемеровской области сверяют официальные списки погибших с данными от родственников и обещают в ближайшее время разместить полную информацию о жертвах и пострадавших.

Прощание с погибшими

Первые похороны погибших во время пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" прошли в Кемерове. В Знаменском кафедральном соборе города в среду простились с учителем английского языка Татьяной Дарсалия, которая погибла, спасая детей в ТЦ. Как рассказала ТАСС замдиректора кемеровской гимназии № 17 Ирина Борисова, Дарсалия была внимательным преподавателем, любила свое дело и детей.

СПЕЦПРОЕКТ Одна боль на всех В связи с трагедией в Кемерове во всем мире прошли памятные акции

"Татьяна Дарсалия три года преподавала в нашей школе английский язык и была замдиректора по воспитательной работе. Только в субботу она провела вместе со школьниками мероприятие. Они ее очень любили, с удовольствием ходили на ее уроки. Мы попрощались в субботу как обычно, а в воскресенье случилась такая беда", - сказала Борисова.

Кемеровчане выразили благодарность жителям всех городов, которые провели памятные акции. Большинство из них ставили под фотографиями хэштег #кемеровомыстобой. В сети приняли негласное правило - не публиковать 28 марта развлекательные материалы и рекламу. Также тысячи пользователей социальных сетей продолжают выкладывать фотографии возле стихийных мемориалов в память о погибших в ТЦ "Зимняя вишня". Такие мемориалы появились от Калининграда до Владивостока.

Состояние пострадавших

Число пострадавших, обратившихся после пожара за медицинской помощью, выросло с 68 до 76. В больницах остаются 12 человек, среди них двое детей. Один из подростков 17-ти лет - в средней степени тяжести, он в реанимации, рассказал главный врач Областной клинической больницы скорой медицинской помощи имени Подгорбунского Андрей Иванов. По его словам, пациент в сознании, общается с врачами, его состояние улучшается.

По данным медиков, он останется в стационаре дольше, чем остальные, так как у него кататравма (травма, полученная при падении с высоты - прим. ТАСС) из-за того, что он выпрыгнул с четвертого этажа торгового центра. Еще десять человек - с легкими травмами. Еще 62 пострадавшим, среди которых 25 детей, медицинскую помощь оказали амбулаторно.

Один из пациентов, 32-летний Михаил Трусов, рассказал ТАСС, что при пожаре потерял двух детей. В день трагедии Михаил был в кинотеатре торгового центра с дочками - восьми и четырех лет. "Мы пришли смотреть мультик, когда он закончился, никто уже не вышел, там уже за закрытыми дверьми был газ и дым, жарища оттуда шла - весь зал сидел и ждал помощи внутри. Мы стали терять сознание, я решил, что нечего уже ждать и надо выбираться самим. Я кое-как нашел аварийный выход, убрал оттуда человека, который его держал, чтобы дым не заходил, вышел, сделал два шага и упал - хотел вернуться за детьми, но уже не смог", - вспоминает он день трагедии и добавляет, что тела дочек до сих пор не опознаны.

Расследование дела и арест обвиняемых

Заводский суд города Кемерово в среду принял решение об аресте на два месяца всех пяти фигурантов уголовного дела. Арендатор помещения, где начался пожар, Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТЦ Георгий Соболев, сотрудник и директор занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации компании "Системный интегратор" Александр Никитин и Игорь Полозиненко, а также сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин, который, по версии следствия, не включил пожарную сигнализацию, заключены под стражу до 25 мая 2018 года.

По возбужденному после пожара уголовному делу привлекли 49 потерпевших. В материалах следствия приводятся показания свидетелей о том, что 10 марта пожарная сигнализация срабатывала несколько раз, проводилась проверка системы, и 12 марта обслуживавшая пожарную систему компания "Системный интегратор" сообщила, что проблема устранена. При этом пожарную систему в ТЦ "Зимняя вишня" перевели с автоматического на ручное управление из-за частого ложного срабатывания. В результате запустить ее можно было только принудительно и из пункта охраны. По словам технического директора компании-собственника ТЦ - Кемеровского кондитерского комбината - Георгия Соболева, он о таком изменении в системе не знал.

Следствие полагает, что фактически инструктажи по пожарной безопасности в ТЦ не проводили. Арендатор торгового центра "Зимняя вишня" Надежда Судденок обязана была обеспечить своевременное информирование посетителей о пожаре, но сигнализация не работала. При этом в показаниях руководства компании-собственника ТЦ - Кемеровского кондитерского комбината - сообщается, что в здании было пять эвакуационных выходов с лестницами, доступ к которым осуществлялся только по специальному чипу, но после срабатывания пожарной сигнализации двери должны были открыться автоматически.

Также в среду стало известно о том, что следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении украинского пранкера Никиты Кувикова (известного в сети как пранкер Евгений Вольнов - прим. ТАСС). По данным следствия, он публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерове, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию.

Басманный суд Москвы уже заочно арестовал пранкера, он объявлен в международный розыск.

Обращение губернатора и начало выплат

Глава Кемеровской области Аман Тулеев в среду обратился к жителям Кузбасса и призвал их не спекулировать на трагедии. По его словам, в дни траура, чтобы озлобить людей, неизвестные неоднократно сообщали о минировании шахт "Юбилейная", "Антоновская" и "Полосухинская". Тулеев также сообщил о начале перечисления средств семьям погибших, отметив, что сумма выплат за каждого из них составит 5 млн рублей.

Кроме того, власти Кемеровской области приняли решение о выплатах в размере 200 тыс. рублей для легко пострадавших и 400 тыс. рублей - для тяжело пострадавших. Такие же выплаты они получат и от правительства РФ.