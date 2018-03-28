Почти 130 тыс. человек покинули Восточную Гуту за время гуманитарных пауз

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Почти 130 тыс. человек вышли из Восточной Гуты за время действия гуманитарных пауз, сообщил в среду начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"За время действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при содействии Центра по примирению было выведено 129852 человека", - сказал он.

Евтушенко также сообщил, что по инициативе российской стороны введена в действие 30-я гуманитарная пауза. По гуманитарному коридору Эрбин пятый день продолжается вывод боевиков группировки "Фейлак ар-Рахман" и членов их семей. "Вчера через этот гуманитарный коридор вышло 6432 человека", - напомнил Евтушенко.

По его словам, 27 марта в университете "Тишрин" в Латакии была проведена благотворительная акция, в ходе которой студентам выдали подарочные наборы и учебные пособия. Жителям населенного пункта Абу-Гатте провинции Алеппо и населенного пункта Хама выданы вещи, одеяла, комплекты постельного белья и свежий хлеб общим весом две тонны. Жителям населенного пункта Маррат провинции Дейр-эз-Зор доставлена питьевая вода.

Российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 83 сирийцам, в том числе 39 детям. Также за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 170 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) - 642 человека.

Евтушенко также сообщил, что почти 1,7 тыс. человек покинули населенный пункт Дума за 28 марта.

"Сегодня через этот коридор вышел 1 691 мирный житель. Всего с 28 февраля населенный пункт Дума через коридор покинуло 27 446 человек", - говорится в сообщении.

Атаки боевиков

Боевики из Восточной Гуты за сутки обстреляли центральный и юго-восточный районы Дамаска четыре раза, добавил Евтушенко.

"За прошедшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований из населенного пункта Мухайям Аль-Ярмук провинции Дамаск четыре раза обстреляли центральный и юго-восточный районы города. Выпущены одна ракета и восемь мин. Есть разрушения", - сказал генерал.

Кроме Дамаска, совместным российско-иранско-турецким координационным центром в течение суток отмечены нарушения в провинциях Алеппо, Латакия, Хомс и Дераа. Евтушенко отметил, что, несмотря на сложную обстановку, гуманитарная операция в Восточной Гуте продолжается.