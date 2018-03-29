Десятки людей оставили записи в книге соболезнований, открытой в постпредстве РФ при ООН

ООН, 29 марта. /ТАСС/. Десятки людей оставили в среду записи в книге соболезнований, открытой в постоянном представительстве РФ при ООН в связи с трагедией в Кемерове.

Среди тех, кто в день общероссийского траура пришел выразить скорбь и сочувствие россиянам, - сотрудники представительств, аккредитованные при ООН, и простые американцы.

"Наши мысли обращены к родственникам погибших и пострадавших и к народу России", - гласит одна из записей в книге соболезнований.

Книга памяти в посольстве РФ на Кубе

Десятки людей также пришли в среду в российское посольство на Кубе, чтобы оставить записи в книги соболезнований, открытой в связи с трагедией в Кемерове.

Книга соболезнований в посольстве РФ на Кубе © Андрей Бекренев/ТАСС

"С глубокой скорбью восприняли печальное известие о пожаре в торговом центре в Кемерове. От имени народа и правительства Кубы приносим глубочайшие соболезнования правительству Российской Федерации, российскому народу и, в особенности, родственникам погибших", - отмечается в записи, оставленной заместителем председателя Госсовета Гладис Бехерано и заместителем председателя Совета министров, министром экономики и планирования Рикардо Кабрисасом.

В посольстве России побывали также высокопоставленные представители МИД, министерства Революционных вооруженных сил и министерства внутренних дел Кубы, главы дипломатических миссий. Оставляли записи и проживающие на Кубе российские соотечественники и находившиеся в Гаване туристы.

На зданиях посольства России и расположенного неподалеку посольства Белоруссии были приспущены государственные флаги. Книга соболезнований будет открыта также 29 марта с 09:00 до 13:00 по местному времени (с 16:00 до 20:00 мск).

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове. По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека.