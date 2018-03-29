Тим Кук заявил, что Apple не грозит скандал из-за утечки данных, как вокруг Facebook

НЬЮ-ЙОРК, 29 марта. /ТАСС/. Глава корпорации Apple Тим Кук считает, что его компания никогда бы не допустила такой утечки личных данных пользователей, какая имела место в социальной сети Facebook. Об этом он заявил в совместном интервью телеканалу MSNBC, фрагмент которого был опубликован в среду.

Куку был задан вопрос о том, как бы он поступил, если бы был сейчас на месте Марка Цукерберга - главы социальной сети Facebook. Она оказалась в центре скандала после того, как газета The New York Times сообщила, что британской фирме Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более 50 млн пользователей Facebook с целью разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей.

"Я бы не оказался в такой ситуации", - заявил Кук. Предприниматель заверил, что для Apple защита личных данных пользователей имеет особое значение. Кук сообщил, что Apple "уже годами" придерживается такого подхода. "Это началось не несколько недель назад, когда мы вдруг заметили, что что-то происходит", - отметил он.

Кук напомнил, что в компании было принято решение никогда не собирать личные данные пользователей с целью использования их в коммерческих целях. Как он подчеркнул, если бы Apple относилась к клиентам, "как к товару", то могла бы "заработать кучу денег". "Мы решили, что не будем так поступать", - констатировал предприниматель.