Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.03:
$ 57.56
€ 71.33
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Известия": подразделения пожарной охраны МЧС получат 600 беспилотников к 2020 году

Общество
29 марта, 4:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

В настоящий момент в распоряжении ведомства имеется около 1,5 тыс. таких аппаратов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. МЧС РФ планирует закупить для пожарных частей 600 беспилотников к 2020 году, увеличив таким образом количество используемых спасателями беспилотных аппаратов более чем на треть. Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на первого заместителя главы ведомства Владимира Степанова.

Как сообщил изданию Степанов, нарастить парк таких аппаратов вертолетного типа ведомство планирует поэтапно - по 200 в год. В настоящий момент в распоряжении МЧС имеется около 1,5 тыс. беспилотников.

Беспилотные аппараты помогают оценивать степень пожара, обнаруживать с воздуха пострадавших, вести детальную съемку объектов. Кроме того, они используются для мониторинга паводковой и ледовой обстановки. Ранее замглавы МЧС России Владлен Аксенов сообщал, что ведомство планирует до 2020 года активно развивать противопожарную службу в регионах страны и способствовать развитию корпуса сил добровольной пожарной охраны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Блогер Илья Варламов сообщил о своем задержании в Москве
2
Полиция: Скрипали впервые подверглись действию нервно-паралитического вещества у себя дома
3
Глава МИД Австрии: высылка дипломатов РФ из Вены чревата отсутствием диалога в ОБСЕ
4
В МИД Украины считают необходимым разорвать Договор о дружбе с РФ
5
Эквадор лишил Ассанжа связи с внешним миром
6
Южная Корея и "проклятие президентов"
7
Пожарную систему в ТЦ "Зимняя вишня" монтировал повар-кондитер
Темы дня
Новости партнеров
Реклама