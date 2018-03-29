"Известия": подразделения пожарной охраны МЧС получат 600 беспилотников к 2020 году

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. МЧС РФ планирует закупить для пожарных частей 600 беспилотников к 2020 году, увеличив таким образом количество используемых спасателями беспилотных аппаратов более чем на треть. Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на первого заместителя главы ведомства Владимира Степанова.

Как сообщил изданию Степанов, нарастить парк таких аппаратов вертолетного типа ведомство планирует поэтапно - по 200 в год. В настоящий момент в распоряжении МЧС имеется около 1,5 тыс. беспилотников.

Беспилотные аппараты помогают оценивать степень пожара, обнаруживать с воздуха пострадавших, вести детальную съемку объектов. Кроме того, они используются для мониторинга паводковой и ледовой обстановки. Ранее замглавы МЧС России Владлен Аксенов сообщал, что ведомство планирует до 2020 года активно развивать противопожарную службу в регионах страны и способствовать развитию корпуса сил добровольной пожарной охраны.