Более 20 родственников жертв пожара в Кемерове получили выплаты

КЕМЕРОВО, 29 марта. /ТАСС/. Выплаты из бюджета Кемеровской области в среду получил 21 родственник жертв пожара в ТРЦ "Зимняя вишня". Об этом сообщил в четверг журналистам председатель облсовета народных депутатов Алексей Синицын.

"Выплаты уже идут. Вчера произошли выплаты, и 21 человек получил уже денежные средства", - сказал он.

Синицын уточнил, что речь идет об уже объявленных губернатором выплатах в размере 1 млн рублей по каждому погибшему.

По словам замглавы ГУ МЧС Кемеровской области Евгения Дедюхина, семьям погибших и пострадавших уже выплатили 82,5 млн рублей из бюджета области.

Пожар в Кемерове произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали в результате пожара 76 человек, в том числе 27 детей.