Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.03:
$ 57.56
€ 71.33
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 20 родственников жертв пожара в Кемерове получили выплаты

Общество
29 марта, 6:30 дата обновления: 29 марта, 6:42 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 29, марта. /ТАСС

Замглавы ГУ МЧС по региону Евгений Дедюхин уточнил, что сейчас из бюджета области уже выплатили 82,5 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Данил Айкин/ТАСС

КЕМЕРОВО, 29 марта. /ТАСС/. Выплаты из бюджета Кемеровской области в среду получил 21 родственник жертв пожара в ТРЦ "Зимняя вишня". Об этом сообщил в четверг журналистам председатель облсовета народных депутатов Алексей Синицын.

Галерея
18 фото

Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Выплаты уже идут. Вчера произошли выплаты, и 21 человек получил уже денежные средства", - сказал он.

Синицын уточнил, что речь идет об уже объявленных губернатором выплатах в размере 1 млн рублей по каждому погибшему.

По словам замглавы ГУ МЧС Кемеровской области Евгения Дедюхина, семьям погибших и пострадавших уже выплатили 82,5 млн рублей из бюджета области.

Пожар в Кемерове произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали в результате пожара 76 человек, в том числе 27 детей.

Смотрите также

Российский Красный Крест собрал 30 млн рублей в помощь пострадавшим в Кемерове

Пучков потребовал взять на контроль выплаты компенсаций пострадавшим при пожаре в Кемерове

Мусульмане Татарстана и Башкирии помогут пострадавшим в Кемерове

На счет помощи семьям погибших при пожаре в Кемерове поступило более 190 млн рублей

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Блогер Илья Варламов сообщил о своем задержании в Москве
2
Полиция: Скрипали впервые подверглись действию нервно-паралитического вещества у себя дома
3
Guardian: Мэй согласна рассмотреть запрет на продажу долговых бумаг РФ в районе Сити
4
Пожарную систему в ТЦ "Зимняя вишня" монтировал повар-кондитер
5
Южная Корея и "проклятие президентов"
6
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
7
Более 20 родственников жертв пожара в Кемерове получили выплаты
Темы дня
Новости партнеров
Реклама