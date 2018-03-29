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На месте сгоревшего в Кемерове торгового центра предлагают вырастить рощу

Общество
29 марта, 6:49 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 29, марта. /ТАСС

Председатель областного совета народных депутатов Алексей Синицын подчеркнул, что "главное решение будет за близкими и родными"

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КЕМЕРОВО, 29 марта. /ТАСС/. Жители Кузбасса предлагают посадить рощу на месте торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове, пожар в котором унес жизни 64 человек. Об этом в четверг сообщил председатель областного совета народных депутатов Алексей Синицын.

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Акция в память о погибших при пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя Вишня" в Санкт-Петербурге
© Сергей Коньков/ТАСС

В регионах России прошли акции памяти по погибшим в Кемерове

"Предложения (о мемориале на месте торгового центра) поступают на сайт. Основным пока является предложение о создании там рощи, оно пока лидирует. Но, конечно, главное решение будет за близкими и родными", - сказал Синицын на сессии облсовета.

Накануне первый вице-губернатор региона Владимир Чернов сообщил журналистам, что власти Кемеровской области поддерживают инициативу родственников погибших при пожаре о создании памятного мемориала на месте сгоревшего здания. Он добавил, что решение примут на основе общественного мнения и, в первую очередь, родственников погибших.

Пожар в Кемерово произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали в результате пожара 76 человек, в том числе 27 детей.

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