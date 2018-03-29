Роспотребнадзор посоветовал не покупать через соцсети торты домашнего приготовления

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор предостерегает от покупки через интернет, в частности, социальные сети, домашних тортов и пирожных, так как кондитеры, не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, не проходят все необходимые проверки. Об этом сообщается в четверг на сайте ведомства.

"Кондитерские изделия непромышленного изготовления, а также процессы их производства, хранения, перевозки и реализации не проходят в установленном порядке оценку (подтверждение) соответствия обязательным требованиям, предъявляемым к качеству и безопасности пищевых продуктов, в связи с чем имеются высокие санитарно-эпидемиологические риски при производстве и реализации указанной продукции. <...> Роспотребнадзор обращает внимание на то, что обеспечить соблюдение обязательных санитарных требований при производстве кондитерских изделий в домашних условиях непросто, и риски для потребителя значительно возрастают", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что скоропортящиеся торты и пирожные с кремом "являются одними из наиболее опасных продуктов питания" и могут стать причиной возникновения таких инфекционных заболеваний, как дизентерия, сальмонеллез, гепатит А и др. Как подчеркнули в Роспотребнадзоре, острые кишечные инфекции у детей, для которых, как правило, такие торты и приобретаются, протекают значительно тяжелее, чем у взрослых.

Отмечается также, что произведенное на дому сладкое не сопровождают всей необходимой информацией: о дате приготовления, сроке годности, пищевой ценности и составе. Последнее может привести к возникновению аллергической реакции.