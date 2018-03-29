Родители погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове детей из Томска получат 2 млн рублей

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Родители мальчика и девочки из Томской области, которые погибли при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове, получат 2 млн рублей, сообщила в четверг спикер Законодательной думы региона Оксана Козловская.

"Губернатор Сергей Жвачкин принял решение о выделении семье Барановых двух млн рублей", - сказала Козловская на заседании регионального парламента.

25 марта в Кемерове произошел пожар на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали в результате пожара 76 человек, в том числе 27 детей.