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Трамп запретил расходовать бюджетные деньги на написание портретов высших должностных лиц

Общество
29 марта, 9:31 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Теперь американским чиновникам придется заказывать работы либо за счет частных спонсоров, либо оплачивать их из своего кармана

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ВАШИНГТОН, 29 марта. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп во вторник подписал закон, запрещающий министрам, чиновникам высокого ранга и законодателям заказывать свои портреты, оплачивая их из бюджетных средств. Причем правило это касается также самого главы государства и вице-президента.

Временный запрет на это был введен еще в 2014 году, но только теперь Трамп сделал его постоянным, одобрив соответствующую инициативу, с которой выступил сенатор-республиканец от штата Луизиана Билл Кэссиди. Согласно тексту, если теперь должностное лицо высокого ранга или член Конгресса захочет, чтобы написали его портрет, то делать это придется либо за счет частных спонсоров, либо оплачивать работу художника из своего кармана.

Обычно портреты стоили налогоплательщикам от $20 до 40 тыс. Разговоры о пресечении практики, когда на это шли деньги из казны, пошли в 2013 году, когда общественность узнала о данных злоупотреблениях. На картинах часто изображались фигуры, которые отнюдь не стали ключевыми в истории американской госслужбы. К примеру экс-министр ВВС Майкл Донли, занимавший свой пост с 2008 по 2013 год, заказал портрет за $41,2 тыс. Примерно во столько же - 40 тыс. - бюджету обошелся портрет главы Агентства по охране окружающей среды Лизы Джексон (работала с 2009 по 2013 год).

Как сообщала газета The Washington Times, всего в 2011 году администрация бывшего президента Барака Обамы выплатила за такие портреты $180 тыс. По данным же газеты Politico, с 2010 по 2013 год эта сумма превысила 400 тыс. Причем сами работы находились в тех местах, куда простые граждане пройти просто так не могут.

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