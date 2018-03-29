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Зеленые зоны и арт-пространства появятся в дальневосточных городах

Общество
29 марта, 9:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Жители проголосовали за проекты обустройства парков, пешеходных дорожек и спортивных площадок

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Регионы Дальнего Востока подвели итоги рейтингового голосования по обустройству общественных пространств. В городских парках посадят сотни деревьев, а общественные пространства украсят арт-инсталляции.

Как рассказали ТАСС в региональных администрациях, большинство поддержанных дальневосточниками проектов направлены на озеленение городов: появятся сотни деревьев в скверах, а также зоны для занятий спортом и отдыха. Лидером голосования во Владивостоке стала длинная пешеходная тропа "Берег здоровья". В Приамурье лидирующие позиции заняли также проекты по озеленению городских парков.

Жители Магадана поддержали проект обустройства городского сквера - с новыми пешеходными дорожками, спортивной площадкой и детской игровой зоной. В Хабаровске лидером голосования стал любимый жителями парк "Динамо": в нем, согласно дизайн-проекту, преобразуют территория оврагов. "Там планируется сделать веревочный парк, велопарк, скейтпарк и зону для занятий спортивным ориентированием. Также предусмотрено обустройство пешеходных тропинок, мостиков, площадок отдыха", - сообщили в администрации города.

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Кроме того, жители городов активно проголосовали за преображение существующих общественных пространств, а также появление новых. Так, креативные арт-инсталляции появятся в Магадане и Якутске. Сквер в центре Магадана украсят фигура медведя из камней, старинная телефонная будка, статуя золотой рыбки, а возле аэропорта Якутска появится современный арт-объект из светящихся латунных труб в виде надвратной башни якутского острога.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства ЖКХ и энергетики региона, открытая часть площади предполагает обустройство трансформируемых конструкций: сцены для проведения общегородских мероприятий, крытый каток.

Для удобства граждан голосование проходило рядом с избирательными участками в день выборов. По итогам голосования определили объекты, требующие благоустройства в первоочередном порядке из средств федерального проекта по формированию комфортной городской среды. Как сообщили ТАСС в региональных правительствах, ожидается софинансирование этих объектов из региональных и городских бюджетов.

Приоритетный федеральный проект по формированию комфортной городской среды рассчитан на 2017-2020 годы, его бюджет составляет 20 млрд рублей. Итогом должна стать реализация к 2020 году 400 комплексных проектов по всей стране.

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