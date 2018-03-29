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До конца дня родственники 39 жертв пожара в Кемерове получат выплаты

Общество
29 марта, 9:42 UTC+3 КЕМЕРОВО 29, марта. /ТАСС

Начальник департамента социальной защиты населения региона отметила, что с семьями погибших ведут работу психологи и представители социальных служб

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КЕМЕРОВО, 29 марта. /ТАСС/. Родственники еще 39 жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове получат компенсации в четверг, сообщила журналистам начальник департамента социальной защиты населения Кемеровской области Наталья Круглякова.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

В среду компенсации уже получили близкие 21 погибшего.

"Задача стоит максимально выплатить сегодня к 12 часам ночи <…> По 21 погибшему уже выплачено, по 39 сейчас ведется работа", - сказала она.

Круглякова пояснила, что деньги для выплат есть в полном объеме, в первую очередь помощь оказывается семьям жертв пожара. Они суммарно получат по 5 млн рублей на каждого погибшего родственника: по 1 млн рублей из федерального и регионального бюджетов и 3 млн рублей от собственника торгового центра компании "Кемеровский кондитерский комбинат".

Она добавила, что с самого начала с семьями организовали адресную работу соцработников и психологов, также в штабе, организованном на территории школы, работают представители Пенсионного фонда России, ЗАГС, соцзащита.

Пожар произошел в Кемерове 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, опознали 27 погибших. Всего в результате пожара пострадали 79 человек.

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Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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