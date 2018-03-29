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Более 135 тыс. человек покинули Восточную Гуту с начала действия "гуманитарных пауз"

Общество
29 марта, 9:52 дата обновления: 29 марта, 10:06 UTC+3

В Центре по примирению отметили, что за сутки район покинул 1691 мирный житель

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Более 135 тыс. человек смогли выйти из Восточной Гуты с начала действия гуманитарных пауз при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.

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"Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при содействии российского Центра организован выход более 135 тыс. человек", - сказали в ведомстве.

По гуманитарному коридору в населенном пункте Эль-Вафидин продолжается вывод мирного населения из города Дума, за сутки район покинул 1691 человек, всего с 28 февраля из этого населенного пункта вышли 27446 человек.

После принятия 24 февраля Советом Безопасности ООН резолюции 2401 с призывом к прекращению боевых действий в Сирии по инициативе России в Восточной Гуте с 27 февраля была введена ежедневная пятичасовая гуманитарная пауза. В первые дни паузы были сорваны боевиками, но позже ситуация стабилизировалась.

13 марта Минобороны РФ сообщило о прекращении боевых действий в городе Дума. Это позволило обеспечить массовый выход мирных жителей на территории, подконтрольные правительственным войскам.

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