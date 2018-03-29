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Путин выразил соболезнования родным и близким Олега Анофриева

Общество
29 марта, 10:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Президент назвал артиста "светлым, искренним, удивительно талантливым человеком"

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося на 88-м году жизни народного артиста РФ Олега Анофриева, отметив, что его песни и неповторимый голос останутся в памяти разных поколений людей. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Олег Андреевич был светлым, искренним, удивительно талантливым и обаятельным человеком. В памяти людей самых разных поколений навсегда останутся его замечательные песни, узнаваемый и неповторимый голос, роли, которые он сыграл в кино и на театральной сцене. Примите глубокие соболезнования и слова поддержки", - говорится в телеграмме.

Народный артист РФ, актер, автор и исполнитель песен Олег Анофриев скончался в среду. Он спел свыше 200 песен, в том числе к мультипликационным и кинофильмам, передачам ("Спят усталые игрушки", "Точка, точка, запятая", "Есть только миг"). Наиболее известная его работа - озвучивание музыкального мультфильма режиссера Инессы Ковалевской "Бременские музыканты" (1969), в котором он исполнил партии практически всех персонажей: Трубадура, Короля, Петуха, Кота, Пса, Атаманши, разбойников, охранников. Другие известные мультфильмы, озвученные Анофриевым, - "Сказка о попе и о работнике его Балде" (1973), "Шел трамвай десятый номер" (1974), "Как Львенок и Черепаха пели песню" (1974).

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