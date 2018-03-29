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Общее собрание РАН началось с минуты молчания по погибшим в Кемерове

Общество
29 марта, 10:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

На собрании обсудят стратегию развития и приоритетные направления деятельности Академии наук

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Общее собрание Российской академии наук (РАН) началось в четверг в Москве с минуты молчания по погибшим при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

Минуту молчания объявил президент Академии Александр Сергеев.

"Прошу нас всех вспомнить о трагедии, которая прошла в Кемерово, прошу почтить память погибших в этой страшной трагедии минутой молчания", - сказал он.

Пожар в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" произошёл 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок, более 70 пострадали.

Общее собрание академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук проходит 29 и 30 марта в Москве. На собрании будет обсуждаться стратегия развития и приоритетные направления деятельности РАН, а также пройдут выборы в состав президиума Академии. Общее собрание РАН - высший орган управления академией.

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Реформа Академии наук Пожар в торговом центре в Кемерове
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