Церковь открыла первый в Калининграде реабилитационный центр для женщин

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Первый в регионе реабилитационный центр "Путь к жизни" для женщин, страдающих алкогольной или наркотической зависимостью, открылся в Калининграде, сообщает в четверг пресс-служба Синодального отдела по благотворительности.

"К нам обращаются или сами зависимые, или их родственники, но мы строим свою работу исключительно на свободе выбора. В Калининградской области наш реабилитационный центр - единственный чисто женский центр", - отметил руководитель реабилитационного центра, руководитель Координационного центра по противодействию наркомании и алкоголизму социального отдела Калининградской епархии иерей Сергий Василевский.

В калининградском центре с зависимыми работают психологи, социальные работники и священники. Налажено сотрудничество с областным наркологическим диспансером, после лечения в котором женщин, страдающих алкоголизмом или наркоманией, будут направлять на реабилитацию в учреждение. Оно может принять до девяти женщин, их реабилитация продлится от девяти месяцев до года.

"В центре два опытных психолога, которые ранее работали в отделении медицинской реабилитации в наркодиспансере, а теперь приглашены для работы в социальных проектах нашей епархии. Они давно работают с этой проблемой, досконально знают ее и постоянно повышают свой профессиональный уровень", - добавил священнослужитель.

Проект "Путь к жизни" стал победителем конкурса Президентских грантов и международного грантового конкурса "Православная инициатива". Здание для реабилитационного центра в Калининграде площадью 245 кв. м. предоставили местные власти, сделать ремонт в нем помогли благотворители, а грантовые средства направили на организацию работы центра.

Сегодня в России работают более 500 церковных проектов помощи и профилактики зависимым людям, в том числе более 80 реабилитационных центров.