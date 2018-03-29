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Госдума приняла закон о туристских информационных центрах

Общество
29 марта, 11:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Положение уточняет значение термина и определяет функции таких центров

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в четверг в третьем, окончательном, чтении законопроект, согласно которому уточняется понятие "туристские информационные центры" и определяются их функции. Разработчиками инициативы выступили депутаты Московской областной думы.

Изменения вносятся в статью 1 федерального закона "Об основах туристской деятельности в РФ". В соответствии с ними "туристский информационный центр - это организация, которая информирует о туристских ресурсах и об объектах туристской индустрии не только физических лиц, но и юридических лиц", говорится в сопроводительных материалах.

Как отмечали разработчики, новый закон "необходим для создания условий, при которых туристские информационные центры станут более эффективным инструментом по продвижению туристских продуктов на внутреннем и мировом туристских рынках".

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