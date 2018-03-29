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Круизный лайнер-гигант "Симфония морей"

Общество
29 марта, 13:10 UTC+3

Корабль вмещает почти 7 тыс. пассажиров и более 2 тыс. персонала

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Балконы кают круизного лайнера "Симфония морей"
Балконы кают круизного лайнера "Симфония морей"
Балконы кают круизного лайнера "Симфония морей"
© EPA-EFE/EDDY LEMAISTRE
Поле для мини-гольфа
Поле для мини-гольфа
Поле для мини-гольфа
© AP Photo/David Vincent
Водные горки
Водные горки
Водные горки
© EPA-EFE/EDDY LEMAISTRE
Карусели
Карусели
Карусели
© AP Photo/David Vincent
Интерьер круизного лайнера "Симфония морей"
Интерьер круизного лайнера "Симфония морей"
Интерьер круизного лайнера "Симфония морей"
© EPA-EFE/EDDY LEMAISTRE
Бар с роботами
Бар с роботами
Бар с роботами
© AP Photo/David Vincent
Лаунж-зона
Лаунж-зона
Лаунж-зона
© AP Photo/David Vincent
Зона развлечений с игровыми автоматами
Зона развлечений с игровыми автоматами
Зона развлечений с игровыми автоматами
© EPA-EFE/EDDY LEMAISTRE
Казино
Казино
Казино
© AP Photo/David Vincent
Интерьер круизного лайнера "Симфония морей"
Интерьер круизного лайнера "Симфония морей"
Интерьер круизного лайнера "Симфония морей"
© AP Photo/David Vincent
Вид на центральный парк на борту лайнера "Симфония морей"
Вид на центральный парк на борту лайнера "Симфония морей"
Вид на центральный парк на борту лайнера "Симфония морей"
© EPA-EFE/EDDY LEMAISTRE
Вход в ресторан на борту лайнера "Симфония морей"
Вход в ресторан на борту лайнера "Симфония морей"
Вход в ресторан на борту лайнера "Симфония морей"
© EPA-EFE/EDDY LEMAISTRE
Вид с палубы на круизный лайнер "Симфония морей"
Вид с палубы на круизный лайнер "Симфония морей"
Вид с палубы на круизный лайнер "Симфония морей"
© EPA-EFE/EDDY LEMAISTRE
Центральный парк на лайнере "Симфония морей"
Центральный парк на лайнере "Симфония морей"
Центральный парк на лайнере "Симфония морей"
© EPA-EFE/EDDY LEMAISTRE
Один из внутренних двориков на палубе "Симфонии морей"
Один из внутренних двориков на палубе "Симфонии морей"
Один из внутренних двориков на палубе "Симфонии морей"
© AP Photo/David Vincent
Вид на круизный лайнер "Симфония морей"
Вид на круизный лайнер "Симфония морей"
Вид на круизный лайнер "Симфония морей"
© EPA-EFE/EDDY LEMAISTRE
Бассейн на лайнере "Симфония морей"
Бассейн на лайнере "Симфония морей"
Бассейн на лайнере "Симфония морей"
© AP Photo/David Vincent
Вид на круизный лайнер "Симфония морей"
Вид на круизный лайнер "Симфония морей"
Вид на круизный лайнер "Симфония морей"
© EPA-EFE/EDDY LEMAISTRE
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Балконы кают круизного лайнера "Симфония морей"
© EPA-EFE/EDDY LEMAISTRE
Поле для мини-гольфа
© AP Photo/David Vincent
Водные горки
© EPA-EFE/EDDY LEMAISTRE
Карусели
© AP Photo/David Vincent
Интерьер круизного лайнера "Симфония морей"
© EPA-EFE/EDDY LEMAISTRE
Бар с роботами
© AP Photo/David Vincent
Лаунж-зона
© AP Photo/David Vincent
Зона развлечений с игровыми автоматами
© EPA-EFE/EDDY LEMAISTRE
Казино
© AP Photo/David Vincent
Интерьер круизного лайнера "Симфония морей"
© AP Photo/David Vincent
Вид на центральный парк на борту лайнера "Симфония морей"
© EPA-EFE/EDDY LEMAISTRE
Вход в ресторан на борту лайнера "Симфония морей"
© EPA-EFE/EDDY LEMAISTRE
Вид с палубы на круизный лайнер "Симфония морей"
© EPA-EFE/EDDY LEMAISTRE
Центральный парк на лайнере "Симфония морей"
© EPA-EFE/EDDY LEMAISTRE
Один из внутренних двориков на палубе "Симфонии морей"
© AP Photo/David Vincent
Вид на круизный лайнер "Симфония морей"
© EPA-EFE/EDDY LEMAISTRE
Бассейн на лайнере "Симфония морей"
© AP Photo/David Vincent
Вид на круизный лайнер "Симфония морей"
© EPA-EFE/EDDY LEMAISTRE

В порту Малага представили крупнейший в мире круизный лайнер "Симфония морей" (Symphony of the Seas). Он официально передан французскими верфями компании Royal Caribbean. Об этом сообщает газета El Pais.

По вместительности "Симфония морей" бьет рекорд своего предшественника - "Гармонии морей": лайнер составляет 362 метра в длину и 72,5 метра в высоту. Строительство судна заняло три года, стоимость проекта составила $1,3 млрд.

В распоряжении пассажиров 18 полноразмерных палуб, 2775 кают различного класса и 20 разнообразных ресторанов и кафе. На борту судна будут работать казино, аквапарк, кинотеатр, танцпол, мини-гольф, бионический бар с роботами-официантами и многое другое. Одновременно на борту лайнера могут находиться более 8 тыс. человек.

Первый круиз запланирован на 7 апреля. До октября новый лайнер будет совершать путешествия продолжительностью в одну неделю с заходами в порты Пальмы, Прованса, Флоренцию, Пизу, Рим и Неаполь. В конце осени лайнер вернется в Испанию.

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