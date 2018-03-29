Круизный лайнер-гигант "Симфония морей"

Один из внутренних двориков на палубе "Симфонии морей" © AP Photo/David Vincent

В Кемерове начались похороны погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

В Кемерове начались похороны погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" 28 марта, 9:51

Один из внутренних двориков на палубе "Симфонии морей" © AP Photo/David Vincent

В порту Малага представили крупнейший в мире круизный лайнер "Симфония морей" (Symphony of the Seas). Он официально передан французскими верфями компании Royal Caribbean. Об этом сообщает газета El Pais.

По вместительности "Симфония морей" бьет рекорд своего предшественника - "Гармонии морей": лайнер составляет 362 метра в длину и 72,5 метра в высоту. Строительство судна заняло три года, стоимость проекта составила $1,3 млрд.

В распоряжении пассажиров 18 полноразмерных палуб, 2775 кают различного класса и 20 разнообразных ресторанов и кафе. На борту судна будут работать казино, аквапарк, кинотеатр, танцпол, мини-гольф, бионический бар с роботами-официантами и многое другое. Одновременно на борту лайнера могут находиться более 8 тыс. человек.

Первый круиз запланирован на 7 апреля. До октября новый лайнер будет совершать путешествия продолжительностью в одну неделю с заходами в порты Пальмы, Прованса, Флоренцию, Пизу, Рим и Неаполь. В конце осени лайнер вернется в Испанию.