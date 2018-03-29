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На проспекте возле сгоревшего в Кемерове ТЦ возобновили движение общественного транспорта

Общество
29 марта, 11:36 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 29, марта. /ТАСС

Схема некоторых маршрутов остается измененной

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КЕМЕРОВО, 29 марта. /ТАСС/. Движение общественного транспорта возобновили в Кемерове на проспекте Ленина в районе торгово-развлекательного центра (ТЦ) "Зимняя вишня", при пожаре в котором погибли 64 человека. Об этом сообщили в четверг в администрации города.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"В Кемерове сегодня с 14:00 (10:00 мск) возобновляется движение общественного транспорта по проспекту Ленина в районе ТЦ "Зимняя вишня", - говорится в сообщении. Движение по проспекту перекрыли 25 марта, в день пожара. После этого проезд организовали по альтернативным маршрутам

Проспект Ленина - одна из основных городских магистралей, движение общественного транспорта на которой интенсивно, поскольку неподалеку от горевшего торгового центра находятся автомобильный и железнодорожный вокзалы.

В администрации уточнили, что речь идет о возобновлении движения автобусов, трамваев и троллейбусов. Отмечается, что для некоторых маршрутов схема остается измененной.

25 марта в Кемерове произошел пожар на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали в результате пожара 76 человек, в том числе 27 детей.

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Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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