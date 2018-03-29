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ВЦИОМ: около 20% россиян не удовлетворены своей жизнью, их доля снижается

Общество
29 марта, 11:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Согласно данным опроса, почти треть россиян ожидает улучшения жизненной ситуации

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Доля неудовлетворенных своей жизнью россиян снизилась с 24% до 21% за последний год. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), обнародованные в четверг.

"Индекс удовлетворенности жизнью в феврале 2018 г. равен 55 п. - против 42 п. в феврале 2016 г., однако текущее значение пока не достигло уровня 2014 г. (64 п.). О том, что жизнь их в целом устраивает, сегодня говорят 49% россиян, об обратном - 21%, еще 27% частично согласны и с первыми, и со вторыми.", - говорится в исследовании.

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Почти треть россиян (32%) ожидает улучшения жизненной ситуации. Негативный прогноз дают 13% респондентов, а еще 39% считают, что будут жить так же. По оценкам ВЦИОМ, индекс социального оптимизма россиян по сравнению с прошлым годом понизился на четыре позиции и составил 58 пунктов.

"Доля респондентов, оценивающих положение дел в экономике ниже среднего, и сегодня превышает долю тех, кто дает высокие оценки (22% и 15% соответственно)", - отмечается в исследовании. При этом доля россиян, оценивающих общее экономическое положение России как среднее, за год упало с 58% до 55%. Общий индекс оценок экономической ситуации в стране снизился на один пункт в сравнении с февралем прошлого года и составил 48 пунктов.

"Динамика индексов социального самочувствия связана со снижением доли негативных оценок по всем замеряемым показателям. Это снижение негатива не всегда переходит в оптимизм - в оценках политической и экономической ситуации в стране мы наблюдаем значительный рост неопределенности, когда респонденты затрудняются ответить", - прокомментировал результаты опроса руководитель практики социального моделирования и прогнозирования ВЦИОМ Юлия Баскакова.

Индексы рассчитываются как разница положительных и средних оценок и отрицательных оценок. Значения индексов могут колебаться в диапазоне от -100 до 100 пунктов. Чем выше значения индекса - тем более оптимистично настроены респонденты. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ- Спутник" проведен 22 и 24 февраля 2018 г., объем выборки 2000 человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.

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