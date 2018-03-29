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Полиция Берлина не разрешила продолжить движение неисправному автобусу с 40 детьми из РФ

Общество
29 марта, 12:49 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 29, марта. /ТАСС

Сообщается, что у транспортного средства были неисправны тормоза и изношены диски

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БЕРЛИН, 29 марта. /ТАСС/. Полиция Берлина остановила и запретила продолжать движение автобусу с примерно 40 детьми из России, в котором были обнаружены многочисленные технические неполадки. Как сообщил в четверг корреспондент ТАСС представитель правоохранительных органов германской столицы, в ходе проверки выяснилось, что у транспортного средства были неисправны тормоза и изношены диски. Кроме того, серьезный дефект был обнаружен в подвеске передней оси.

"Водителю было вручено уведомление о запрете на продолжение движения, он должен устранить все неполадки и поставить на документе штамп, что это сделано", - отметил представитель полиции. Он не смог сообщить, из какого российского города были дети и турфирма. "Их доставили в отель в районе Шарлоттенбург (запад Берлина), продолжили ли они свой путь и на чем - на другом автобусе или поезде, не могу сказать", - сказал собеседник агентства.

Автобус был остановлен около 13:00 (15:00 мск) в понедельник на пункте таможенного досмотра Dreilinden. Дети и подростки ехали обратно в Россию. Стражи порядка практически сразу заметили нарушения в техническом состоянии автобуса. В ходе дополнительной проверки их подозрения иподтвердились.

Существовала даже опасность возгорания ТС в связи с серьезными дефектами в выхлопной системе, а бензобак находился в таком состоянии, что мог в любой момент оторваться. Водителя обязали внести гарантийный залог.

Комментарием посольства РФ ТАСС пока не располагает.

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