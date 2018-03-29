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Похороны жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня" прошли в Кемерове, Томске и в Красноярском крае

Общество
29 марта, 12:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Прощание и отпевание погибших проходило в церквях

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Две семьи, погибшие в пожаре в кемеровском торговом центре (ТЦ) "Зимняя вишня", похоронены в четверг в Кемерове. Похороны жертв пожара также прошли в Томске и Красноярском крае, сообщили ТАСС представители местных властей.

"Сегодня состоялись похороны двух семей. На завтрашний день в Кемерове похоронных мероприятий не запланировано", - сообщила ТАСС председатель комитета по работе со СМИ мэрии Кемерово Екатерина Дубкова.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

В Томске простились с двумя детьми, братом и сестрой из этого города, погибшими в воскресенье в "Зимней вишне". Ученики лицея №7 - Арина и Артем 8 и 12 лет, гостившие на выходных у бабушки в Кемерове, в момент пожара находились в торгово-развлекательном центре и погибли. К Воскресенской церкви, где прошло отпевание детей, пришли сотни горожан. Для регулирования потока транспорта возле церкви выставили посты ДПС, передает корр. ТАСС.

Еще одну жертву пожара в Кемерове похоронили в Красноярском крае, 46-летняя Ольга Федина раньше жила в поселке Подгорный (ЗАТО Железногорск), но потом переехала. В Подгорном у нее остались родители и брат, они решили похоронить ее в родном поселке.

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"Прощание прошло в церкви в поселке Подгорный. Было очень много народу, так как поселок маленький и все друг друга знают. Похоронили женщину на кладбище этого же поселка", - рассказали ТАСС в мэрии Железногорска.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали в результате пожара 76 человек, в том числе 27 детей.

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Темы
Томская область Красноярский край Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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