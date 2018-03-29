Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.03:
$ 57.76
€ 71.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вучич оставил запись в книге соболезнований посольства РФ в Белграде

Общество
29 марта, 12:25 UTC+3 БЕЛГРАД /Корр. ТАСС, Павел Бушуев

Книга открыта 28 и 29 марта

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕЛГРАД, 29 марта. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Президент Сербии Александар Вучич оставил в четверг утром запись в книге соболезнований посольства РФ в Белграде в связи с трагедией в Кемерове. Как сообщает корреспондент ТАСС, книга открыта на протяжении двух дней, десятки людей идут к зданию посольства Российской Федерации в Сербии, чтобы почтить память погибших.

Галерея
18 фото

Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

Первые свечи, цветы и игрушки у ворот здания диппредставительства стали появляться еще во вторник. В среду утром в связи с объявленным национальным трауром в России посольство открыло книгу соболезнований. В посольстве уточнили, что книга соболезнований будет открыта в течение двух дней - 28 и 29 марта.

"Это ужасное потрясение для всех нас, там погибли дети, а это всегда страшнее всего. Желаю братскому народу мужества в эти трудные часы", - заявила одна из возлагавших цветы женщин по имени Весна. В среду соболезнования семьям погибших также выразили представители мотоклуба "Ночные волки", которые недавно вернулись в Белград после 2000-километрового автопробега "Русские Балканы".

В единственной в Сербии русской церкви - Храме Святой Троицы - была отслужена панихида в память о погибших в Кемерове.

28 марта в России объявлен национальный траур по погибшим при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. 25 марта на четвертом этаже этого здания начался пожар. По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, опознаны 27 погибших. Всего в результате пожара пострадали 76 человек, в том числе 27 детей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Пожар в торговом центре в Кемерове
Персоны
Вучич, Александар
Страны
Россия Сербия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Китай опасается глобального "эффекта домино" из-за протекционизма США
2
В торговом комплексе в Петербурге произошел пожар
3
Хантсман не исключил возможности ареста российских активов в США по делу Скрипаля
4
В Кемеровской области загорелся автобус, в котором ехала детская команда по волейболу
5
Блогер Илья Варламов сообщил о своем задержании в Москве
6
Песков не стал говорить про отставку Тулеева, напомнив позицию Путина
7
Власти Кузбасса не имеют информации о возможной отставке Тулеева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама