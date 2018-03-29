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Найденные в Москве львята отправятся в Липецкий зоопарк 30 марта

Общество
29 марта, 12:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Львицу Киру обнаружили зимой 2017 года в промзоне в Бирюлеве, а львенок Кальянчик был найден летом того же года в кальянной в центре города

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Два львенка, один из которых был найден в московской кальянной, а второй - в промзоне в Бирюлеве, отправятся в Липецкий зоопарк на постоянное проживание 30 марта. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"30 марта департамент природопользования Москвы передаст двух львов, которые живут в центре передержки диких животных, Липецкому зоопарку. В Липецкий зоопарк отправятся львица Кира, найденная в Бирюлево, и львенок Кальянчик, изъятый из московской кальянной", - говорится в сообщении.

В департаменте напомнили, что инспекторы обнаружили Киру зимой 2017 года. Кальянчик был найден в кальянной "SAWINSKI smoke & bar" в центре Москвы летом 2017 года. Документов на обоих животных не оказалось. Оба львенка попали в центр реабилитации диких животных "Простар+" департамента природопользования Москвы.

"У нас уже налажено постоянное сотрудничество с Липецким зоопарком. В зоопарке хорошие условия содержания животных. Не так давно мы передали коллегам двух зеленоградских медведей Мишу и Машу", - процитировали в сообщении слова руководителя департамента природопользования Москвы Антона Кульбачевского. Он добавил, что появление диких животных в Москве - это результат безответственности людей, поэтому необходим закон об их защите.

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