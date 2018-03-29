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История Великой Отечественной войны ожила в интерактивном тесте Музея Победы

Общество
29 марта, 13:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Вопросы составлены так, что ответить на них можно после внимательного ознакомления с выставками и экспонатами музея

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© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Музей Победы на Поклонной горе подвел итоги интерактивного теста по истории Великой Отечественной войны. Около 200 человек проверили свои знания, погрузившись в атмосферу прошлого. Акция была приурочена к Всемирному дню историка, рассказали ТАСС в пресс-службе музея.

"Это совершенно новый подход в музейной практике - погружение в историческую эпоху в активной, тестовой форме. Участники не просто проверяют здесь свои знания или ищут информацию в "Википедии", а становятся самыми настоящими исследователями и следопытами, ведь верный ответ нужно найти в залах и экспозициях Музея Победы. Уверен, что тест будет пользоваться популярностью и у детей, и у взрослых", - отметил директор музея Александр Школьник.

Вопросы теста были составлены так, что ответить на них можно после внимательного ознакомления с экспонатами, диорамами и выставками музея. "Например, одним из вопросов был - определить на карте местоположение всех городов- героев и указать их названия. Узнать это можно под куполом Зала Славы, где находятся барельефы этих городов", - отметили в пресс-службе.

Участники теста также посмотрели киноочерк 1942 года "Красноармейский кукольный театр" и узнали, какую роль играли куклы во время Великой Отечественной войны.

Директор музея добавил, что такие акции планируется проводить ежегодно.

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