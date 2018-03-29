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Прокуратура Приморья потребовала устранить недочеты при подготовке к сезону лесных пожаров

Общество
29 марта, 13:02 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 29, марта. /ТАСС

Проверка выявила свыше 40 нарушений закона в деятельности органов местного самоуправления

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ВЛАДИВОСТОК, 29 марта. /ТАСС/. Прокуратура Приморского края выявила факты недостаточного финансирования и оснащенности краевых структур, отвечающих за борьбу с лесными пожарами, сообщила в четверг пресс-служба ведомства. Врио губернатора Приморского края Андрею Тарасенко внесено представление об устранении нарушений.

"Выявлены факты недостаточного финансирования деятельности по осуществлению государственного лесного надзора (лесной охраны), а также отсутствия у департамента лесного хозяйства Приморского края, КГКУ "Примлес", КГБУ "Приморская авиабаза" надлежащей технической базы для реализации полномочий в данной сфере. Штат сотрудников пожарно-химических станций КГБУ "Приморская авиабаза" также значительно меньше установленных Рослесхозом нормативов. С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой Приморского края врио губернатора Приморского края внесено представление, которое находится на рассмотрении", говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме этого в ходе надзорных мероприятий в 2018 году в деятельности органов местного самоуправления прокуроры нашли свыше 40 нарушений закона. Например, установили, что источники противопожарного водоснабжения в Анучинском, Надеждинском, Спасском и Ханкайском муниципальных районах, Большекаменском городском округе находятся в ненадлежащем состоянии, о чем главам муниципалитетов внесены представления.

По информации департамента лесного хозяйства Рослесхоза по ДФО, в минувшие сутки на территории Приморья действовало 11 лесных пожаров. За среду площадь, пройденная пожарами в крае, увеличилась на 130 га. С начала пожароопасного периода текущего года площадь лесных пожаров в Приморье превысила 700 га.

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Персоны
Тарасенко, Андрей Владимирович
Темы
Приморский край
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