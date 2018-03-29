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Власти Подмосковья предлагают наказывать принудительными работами за незаконные свалки

Общество
29 марта, 13:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Совет законодателей Госдумы рассмотрит соответствующую инициативу

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Власти Московской области и Московская областная дума выступили с инициативой ужесточить в России ответственность за незаконные свалки - у юридических лиц предлагают конфисковывать мусоровозы и земельные участки, на которых складируется мусор, а физические лица - наказывать принудительными работами. Об этом в эфире канала "Подмосковье 360" заявил зампредседателя правительства Подмосковья Александр Чупраков.

"Предусматриваем ответственность до 5 млн рублей для юрлиц в случае нарушения правил обращения с отходами с возможностью конфискации мусоровозов и их земельных участков, находящихся в частной собственности, на которых производится незаконное размещение этих отходов. Для физических лиц предлагаем ответственность вплоть до принудительных работ", - сказал он.

Чупраков добавил, что соответствующая инициатива сейчас находится на рассмотрении Совета законодателей Госдумы.

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