Власти Подмосковья предлагают наказывать принудительными работами за незаконные свалки

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Власти Московской области и Московская областная дума выступили с инициативой ужесточить в России ответственность за незаконные свалки - у юридических лиц предлагают конфисковывать мусоровозы и земельные участки, на которых складируется мусор, а физические лица - наказывать принудительными работами. Об этом в эфире канала "Подмосковье 360" заявил зампредседателя правительства Подмосковья Александр Чупраков.

"Предусматриваем ответственность до 5 млн рублей для юрлиц в случае нарушения правил обращения с отходами с возможностью конфискации мусоровозов и их земельных участков, находящихся в частной собственности, на которых производится незаконное размещение этих отходов. Для физических лиц предлагаем ответственность вплоть до принудительных работ", - сказал он.

Чупраков добавил, что соответствующая инициатива сейчас находится на рассмотрении Совета законодателей Госдумы.