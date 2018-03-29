Матвиенко: второй Евразийский женский форум обещает быть масштабнее предыдущего

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Второй Евразийский женский форум, который пройдет в сентябре в Санкт-Петербурге, обещает стать более масштабным, чем предыдущий: на него приглашены более 150 государств, подтвердили участие представители Совета Европы, Межпарламентского союза, ОБСЕ, БРИКС и других организаций. Об этом сообщила в четверг спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании организационного комитета форума.

"Предстоящий форум обещает быть намного масштабнее предыдущего. На первом Евразийском женском форуме были представительницы более 80 государств. Сейчас мы направили уже 360 приглашений в 157 государств", - сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что практически все международные структуры, "которые в той или иной мере занимаются женским предпринимательством, женскими организациями и другими вопросами", откликнулись и заявили о намерении приехать в Санкт-Петербург. "И не просто поучаствовать, большинство из них хотят провести свои собственные мероприятия на полях форума. Подтвердили свое участие представители Совета Европы, Межпарламентского союза, ОБСЕ, БРИКС и других", - сказала спикер Совфеда.

Сенатор отметила, что все это говорит об авторитете форума, о востребованности той актуальной повестки, которая предложена в рамках форума. "Все более очевидно, что Россия остается центром притяжения для тех, кто реально готов заниматься решением мировых проблем, совместными усилиями продвигать созидательную повестку. Россия - та страна, которая всегда на всех мероприятиях предлагает созидательную повестку", - сказала Матвиенко.

Второй Евразийский женский форум пройдет 20-21 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге.

Первый Евразийский женский форум прошел в Санкт-Петербурге в 2015 году. На нем обсуждались вопросы социальной безопасности и устойчивого развития, международного сотрудничества ради доверия и прогресса, расширения возможностей участия женщин в меняющейся экономике, политике, социальной интеграции общества.