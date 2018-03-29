Росздравнадзор: в России нет перебоев с обеспечением обезболивающими препаратами

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Ситуация с обеспечением россиян обезболивающими и психотропными препаратами в РФ стабильная, никаких перебоев не фиксируется. Об этом сообщил в четверг журналистам глава Росздрванадзора Михаил Мурашко.

Ранее Минздрав предупредил об угрозе срыва поставок наркотических обезболивающих, психотропных препаратов и их прекурсоров, и в связи с этим разработал редакцию правил их перевозки. Проект соответствующего закона опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"По обезболивающим препаратам ситуация абсолютно стабильная. Мы в нее вовремя все включились, и министерство здравоохранения, и наша служба. Надо сказать, что были найдены точки соприкосновения, поэтому никаких перебоев с этой категорией препаратов нет", - сказал он.

Поставка обезболивающих

Ранее в 2017 году Росгвардия приостановила деятельность ФГУП "Спецсвязь" по перевозке вышеуказанных препаратов. Предписание Росгвардии было связано с отсутствием у ФГУП "Спецсвязь" лицензии на охранную деятельность.

В Минздраве уточняют, что в большинство субъектов РФ перевозка этих лекарственных препаратов осуществлялась ФГУП "Спецсвязь", и этому оператору отсутствовала альтернатива. Другие перевозчики либо не имеют лицензию на оборот этих лекарств с правом их перевозки, либо, если эта лицензия есть, могли поставлять лекарства в ограниченное количество населенных пунктов.

В Минздраве также напомнили, что вопрос доступности наркотических и психотропных лекарственных препаратов для пациентов является важным, и в данном направлении Минздравом России проводится большая работа.