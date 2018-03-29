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В Саратове создадут детскую театральную студию им.Табакова

Общество
29 марта, 13:19 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 29, марта. /ТАСС

Власти также планируют присвоить имя знаменитого земляка дворцу творчества, улице в центре города и школе

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САРАТОВ, 29 марта. /ТАСС/. Театральную студию имени Олега Табакова создадут на площадке Театра юного зрителя в Саратове, сообщил в четверг губернатор региона Валерий Радаев.

"На площадке старого ТЮЗа (в Саратове два здания театра, старое и новое) будет создана детская театральная студия имени Олега Табакова. В попечительский совет студии войдут известные актеры", - сказал Радаев.

Власти планируют присвоить имя знаменитого земляка еще трем объектам города: дворцу творчества, улице в центре Саратова, где располагается дворец, а также школе, где учился Табаков.

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"Для саратовцев, как и для всей страны, уход Олега Табакова - утрата невосполнимая. Думаю, выражу мнение каждого: наш долг - увековечить имя земляка. Я поддерживаю предложение присвоить имя Олега Табакова объектам в Саратове", - сказал Радаев. С инициативой об увековечении имени Табакова ранее к губернатору обратились общественники.

Табаков родился в Саратове 17 августа 1935 года в семье врачей. Уехав из родного города, в 1953 году поступил в Школу-студию МХАТ. Несколько лет работал актером в "Современнике", после ухода Олега Ефремова во МХАТ стал директором этого театра. Потом он создал собственного театра - "Табакерки", пост ректора в Школе-студии МХАТ и руководство МХТ имени Чехова, который он возглавлял более 15 лет.

Табаков снялся более чем в 100 фильмах, также он сыграл примерно в таком же количестве театральных постановок. Среди самых известных картин с участием актера - "Шумный день" (1960 год), "Семнадцать мгновений весны" (1973 год), "Д'Артаньян и три мушкетера" (1978 год), "Москва слезам не верит" (1979 год). Олег Табаков умер 12 марта 2018 года на 83 году жизни.

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